Canlı yayında olduğunu unutan konuğun tuvalet ihtiyacını dile getirme şekli olay oldu
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Canlı yayında olduğunu unutan konuğun tuvalet ihtiyacını dile getirme şekli olay oldu

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İngiltere'de bir programa katılan Greg Gutfeld, reklam arasından dönüldüğünü fark etmeyince canlı yayında yüksek sesle "İşemeeem laazııım. İşemeeemm laazııımmm" diye şarkı söyledi. O anlar hem diğer konuklar hem de ekran başındakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Fox News'deki canlı yayında tuvalete gitme ihtiyacı hakkında şarkı söyleyerek meslektaşlarını ve izleyicilerini şaşkınlığa uğratan konuğun o anları gündem oldu.

SUNUCUNUN UYARMASIYLA FARK ETTİ

Reklam arasından döndüklerini fark etmeyen Greg Gutfeld, The Five isimli televizyon programını şarkısıyla yarıda kesti. Yüksek sesle "İşemeeem laazııım. İşemeeemm laazııımmm" diye şarkı söyledi. Programın sunucusu Jesse Walters'ın kendisine "Canlı yayındasınız" demesiyle Gutfeld hala yayında olduklarını kısa süre içinde fark etti.

"EVET, İŞEDİM"

Öte yandan Gutfeld program bittikten sonra bu duruma Twitter'da da değindi ve "Evet, işedim" diye bir tweet attı.

Canlı yayında olduğunu unutan konuğun tuvalet ihtiyacını dile getirme şekli olay oldu
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