Canlı Yayında Moderatör Didem Arslan Yılmaz'la Gazeteci Nagehan Alçı Arasında Gerginlik Yaşandı

Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'la Nagehan Alçı arasında gerilim yaşandı. Söz almak isteyen Nagehan Alçı'ya tepki gösteren Didem Arslan Yılmaz, "Şakir bey 1 saattir bekliyor, size döneceğim" dedi.

"BENİM SÖYLEYECEKLERİM ÖNEMLİ DEĞİL"

Nagehan Alçı da "Sürekli sözüm kesiliyor" sözleriyle tepki gösterdi. Didem Arslan Yılmaz, "Size daha sonra döneceğim" dedi. Nagehan Alçı ise "Benim söyleyeceklerim önemli değil. Ben bir şey yapmıyorum ki burada insicam bozuluyor" diyerek tepkisini gösterdi.

CHP'Lİ VEKİL İLE MHP'Lİ GAZETECİ ARASINDA SERT TARTIŞMA

CHP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine katıldığını söyleyen gazeteci Metin Özkan ile ona itiraz eden CHP milletvekili Zeynel Emre arasında sert bir tartışma yaşandı. MHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Özkan, CHP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine katıldığını söyleyerek "CHP'nin omurgası bozulmuştur" dedi. Bu sözlere sinirlenen Zeynel Emre ile Özkan arasında çok sert bir tartışma yaşandı. Tarafları sakinleştiremeyen sunucu Yılmaz, önce iki konuğun da mikrofonunu kapattırdı, ardından da reklam arası vermek zorunda kaldı.