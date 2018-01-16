Sivas'ta yerel bir televizyon kanalının canlı yayınında " kar duası" yapıldı.

Kar yağışı ve soğuğuyla ünlü kentlerden Sivas'ta bu kış, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hemen hemen her yıl kış şartlarının ağır geçtiği ve yoğun kar yağışının olduğu kentte, bu kış mevsiminde ise kar yağışının az olması çiftçileri ve vatandaşları tedirgin ediyor.

Kurak geçen kış mevsimi dolayısıyla Sivas'ta yayın yapan bir televizyon kanalının gece bülteninde, canlı yayında kar duası yapıldı.

"Gece Ajansı" haber bültenine konuk olan hafız Recep Budak, ilk olarak asker ve polisler için dua etti.

Daha sonra Sivas'a kar yağması için dua eden Budak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor, ülkemiz kuraklıktan geçiyor. Allahım özellikle ülkemize ve Sivasımıza hayırlı ve bereketli yağmurlar, hayırlı ve bereketli karlar nasip eyle. Çiftçimizi, köylümüzü ve bizleri sevindir ya Rabbi. Sen dualarımızı şu gecede kabul eyle ya Rabbi."