Canlı yayında iş makinesini görüntülerken böyle kaza geçirdi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde iş makinesinin betonu deldiği anları sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan M.Y, iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Bu anlar M.Y'nin takipçileriyle an be an paylaşılırken, talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. M.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken söz konusu videonun daha sonra sosyal medyadan kaldırıldığı görüldü.

Olay dün akşam saatlerinde Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey Beldesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikada işçi olarak çalışan M.Y, bir iş makinesinin beton delme anını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmaya başladı. Canlı olarak yayınlanan paylaşımda, görüntülerin daha net görülmesi için iş makinesine yaklaşan M.Y. bu sırada dikkatsizliğinin kurbanı oldu. M.Y, kendisinin yaklaştığını fark etmeyen iş makinesi operatörü tarafından duvarla iş makinesi arasına sıkıştı. Sıkışmanın etkisiyle büyük bir acıyla bağıran M.Y'nin imdadına iş arkadaşları koşarken M.Y. hastaneye kaldırıldı. M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA