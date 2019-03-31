Canlı Yayında İntihara Teşebbüs Etti

– Kanada'da bir taksi sürücüsü hükümetin taksi reform politikasını eleştirmek için çıktığı televizyon kanalında, canlı yayın sırasında intihar teşebbüsünde bulundu.

Kanada'nın Quebec eyaletinde yer alan Montreal ve Quebec şehrinde son bir haftadır taksiciler, kendilerini iflasa sürükleyeceği gerekçesiyle hükümetin taksi reform politikasını protesto etmekteydi. Bir taksi sürücüsü de taksicilerin bu şikayetlerini dile getirmek için çıktığı televizyon kanalında verdiği röportajın sonunda "Legault (Québec Eyaleti'nin Başbakanı François Legault), o bir kalpsiz ve benim kalbimi aldı" diye bağırdıktan sonra bileğini keserek intihar teşebbüsünde bulundu. Durumu fark eden reji, taksicinin bulunduğu ekranı yayından aldı, bu sırada TV ekibi de adama müdahalede bulundu.

Olay sonrası polisin yaptığı açıklamaya göre, ilk yardım ekipleri hemen televizyon kanalına gelerek taksi sürücüsüne ilk yardımda bulunduktan sonra hastaneye sevk ettiler. Ayrıca, İntihara teşebbüs eden taksi sürücüsünün durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesi olmadığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Kaynak: DHA