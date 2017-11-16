Canlı Yayında İlginç İddia: Rıza Sarraf'a Cezaevinde Suikast Girişimi Düzenlendi

ABD'de tutuklu olarak yargılanan ve bir haftadır kimsenin haber alamaması nedeniyle Türkiye'nin ABD'ye iki nota birden verdiği Rıza Sarraf hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

SARRAF'A SUİKAST GİRİŞİMİ DÜZENLENDİ

Hakkında herhangi bir haber alınamayan Sarraf, bugün yapılan duruşmaya da katılmamıştı.

A Haber'de yayınlanan programda, Sarraf'ın gizlenmesi ve duruşmaya katılmamasının nedeninin, bir suikast girişimi olduğu iddia edildi.

SİYAHİ BİR MAHKUM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ

Rıza Sarraf'ın cezaevinde bir siyahî tarafından bıçaklanarak öldürülmeye çalışıldığı ve bu yüzden de başka bir cezaevine nakledildiği öne sürüldü. Sarraf'ın, cezaevinde ölüm tehditleri aldığı da açıklandı.

Programda,''Derin ABD'nin Sarraf'a ölüm korkusu vererek kendi istekleri doğrultusunda itirafçı olmaya zorladıkları anlaşılıyor.'' denildi.

ABD'Lİ AVUKAT BİLİYOR AMA TÜRK AVUKAT BİLMİYOR

A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, A Haber'de bugünkü duruşma ile ilgili bilgi verirken ' 'Rıza Sarraf'ın Amerikalı avukatı Brafman, yaptığı açıklamada bugünkü duruşmaya müvekkilinin katılmayacağını söyledi. Türk avukat ise Sarraf'a ulaşamıyor, Amerikalı avukat ise ulaşıyor" dedi.