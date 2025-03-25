CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

İmamoğlu soruşturması üzerinden Mehmet Şimşek'e çok sert sözler
Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Kepenkleri gören vatandaş isyan etti! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

Bahçeli entübe mi edildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Canlı yayında gazeteciler arasında 5 milyon euroluk rüşvet tartışması

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV100'de yayınlanan programda gazeteci Sinan Burhan İBB İştirakler Komisyonu Başkanı'nın 5 milyon euro rüşvet istediğini söyledi. Gazeteci Mustafa Balbay "Sabredin cevap vereceğim" demesine rağmen suskun kaldı.

TV100 ekranlarında yayınlanan "Eşit Ağırlık" programında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve eski CHP milletvekili Mustafa Balbay arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili tartışma başladı.

Canlı yayında gazeteciler arasında 5 milyon euroluk rüşvet tartışması

CANLI YAYINDA RÜŞVET TARTIŞMASI

Mustafa Balbay, Sinan Burhan'a, "Gizli tanıkla ilgili yüzde 1 de siz hassas davranın. Yüzde 1 de ben sizin vicdanınıza sesleniyorum" dedi. Sinen Burhan ise, "Gizli tanıkla ilgili hassasiyetlerinizi anlıyorum, lakin ben açık bir şey soruyorum. Bir AVM'den İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın 5 Milyon euro istediği söyleniyor. Bunları niye cevaplamıyorsunuz. Hiç yolsuzluklara gelmiyorsunuz. Sürekli siyasi diyorsunuz." diye konuştu. Balbay ise "Sabredin cevap vereceğim" demesine rağmen suskun kaldı. Balbay, "4 tane gizli tanık var. Tanıklar 'duyduğum ve bildiğim kadarıyla' diyerek başlıyor sözlerine. 121 sayfanın 40 sayfası gizli tanık." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında gazeteciler arasında 5 milyon euroluk rüşvet tartışması
Kaynak: Haberler.com / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title