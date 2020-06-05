Canlı yayında depreme yakalandılar
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Canlı yayında depreme yakalandılar

Canlı yayında depreme yakalandılar Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığda bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı.

05.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:15

Canlı yayında depreme yakalandılar

ELAZIĞ - Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığda bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı.

Kentte uydudan yayın yapan Kanal Fırat televizyonunda Psikiyatrist Doktor Ömer Deniz canlı yayında olduğu sırada Malatya'daki 5.0 sıfırlık deprem meydana geldi.Deprem anı programa da yansıdı.

Doktor Deniz o sırada, bir deprem olduğunu aktararak, kaygıyı da arttırmak istemediğin belirterek 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremi de anımsattı.

Canlı yayında depreme yakalandılar

Kaynak: İHA

Manşet

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