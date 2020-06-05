Canlı yayında depreme yakalandı
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Canlı yayında depreme yakalandı

Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı.

Canlı yayında depreme yakalandı
05.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:20

Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı.

Kentte uydudan yayın yapan Kanal Fırat televizyonunda Psikiyatrist Doktor Ömer Deniz canlı yayında olduğu sırada Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı programa da yansıdı.

Doktor Deniz o sırada, bir deprem olduğunu aktararak, kaygıyı da arttırmak istemediğin belirterek 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremi de anımsattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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