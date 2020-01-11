Canlı yayında beklenmedik sürpriz

11.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:21

Sivas'ta bir çobanın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, beklenmedik bir doğum görüntülerdi.



Sivas'ın Gürün İlçesi Hamal köyü kırsalında koyunlarını yayan Veysel Tutak, bu anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. Tutak dönüş yolunda bir koyunun sürüden ayrılarak çalılıklara gittiğini fark etti. Koyunu takip ettiğinde ise sürpriz bir doğumla karşılaştı. Sürüden ayrılan koyun kar üzerinde alaca bir kuzu dünyaya getirmişti. Tutak bu anları canlı olarak takipçileri ile paylaşmaya devam etti. Tutak'ın "Alaca kuzu zamanımıydı? tam da çay saatim gelmişti" demesi dikkat çekti. - SİVAS

Kaynak: İHA