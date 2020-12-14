CANLI YAYIN DUYURUSU... YILMAZ VURAL TABURCU EDİLİYOR

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ve taburcu edilecek olması konusunda Altunizade Acıbadem Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ile Yılmaz ve Seda Vural'ın yapacağı açıklamaları DHA olarak Feed1'den CANLI yayınlamaktayız.