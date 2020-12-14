CANLI YAYIN DUYURUSU... YILMAZ VURAL TABURCU EDİLİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CANLI YAYIN DUYURUSU... YILMAZ VURAL TABURCU EDİLİYOR

14.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:04
CANLI YAYIN DUYURUSU... YILMAZ VURAL TABURCU EDİLİYOR

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ve taburcu edilecek olması konusunda Altunizade Acıbadem Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ile Yılmaz ve Seda Vural'ın yapacağı açıklamaları DHA olarak Feed1'den CANLI yayınlamaktayız.

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ve taburcu edilecek olması konusunda Altunizade Acıbadem Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ile Yılmaz ve Seda Vural'ın yapacağı açıklamaları DHA olarak Feed1'den CANLI yayınlamaktayız.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Korona tedavisi gören Yılmaz Vural, çektiği video ile herkese teşekkür etti
Korona tedavisi gören Yılmaz Vural, çektiği video ile herkese teşekkür etti
Yılmaz Vural'ın tedavisindeki son gelişmeyi oğlu, paylaştığı fotoğrafla duyurdu
Yılmaz Vural'ın tedavisindeki son gelişmeyi oğlu, paylaştığı fotoğrafla duyurdu
Yılmaz Vural'dan güzel haber
Yılmaz Vural'dan güzel haber
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Nilgün Belgün Haluk Bilginer
Spor Samatta Burak Yılmaz Samet Aybaba Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana İzmir Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CANLI YAYIN DUYURUSU... YILMAZ VURAL TABURCU EDİLİYOR - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:12:13. #1.14#
title