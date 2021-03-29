CANLI YAYIN DUYURUSU: Milli takım antrenmanını feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
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CANLI YAYIN DUYURUSU: Milli takım antrenmanını feed 2'den CANLI yayınlamaktayız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
CANLI YAYIN DUYURUSU: Milli takım antrenmanını feed 2'den CANLI yayınlamaktayız

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynayacağı maçın son antrenmanını DHA feed 2 'den CANLI olarak yayınlamaktayız. Bilgilerinize sunarız.

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A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynayacağı maçın son antrenmanını DHA feed 2 'den CANLI olarak yayınlamaktayız. 

Bilgilerinize sunarız


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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