CANLI YAYIN DUYURUSU: Milli takım antrenmanını feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynayacağı maçın son antrenmanını DHA feed 2 'den CANLI olarak yayınlamaktayız. Bilgilerinize sunarız.
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm
A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynayacağı maçın son antrenmanını DHA feed 2 'den CANLI olarak yayınlamaktayız.
Bilgilerinize sunarız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı