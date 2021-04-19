CANLI YAYIN DUYURUSU: Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını Sivas deplasmanına uğurluyor
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını Sivas deplasmanına uğurluyor (1)Çok sayıda taraftar zorlu Sivasspor maçı öncesinde takım otobüsünün tesislerden çıkmasını bekliyorÜmraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin dışında toplanan yüzlerce taraftar bayraklar açarak ve tezahüratlarla takımlarına destek oluyor.
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını Sivas deplasmanına uğurluyor (1)
Çok sayıda taraftar zorlu Sivasspor maçı öncesinde takım otobüsünün tesislerden çıkmasını bekliyor
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin dışında toplanan yüzlerce taraftar bayraklar açarak ve tezahüratlarla takımlarına destek oluyor. Yarınki Sivaspor maçı için 15.00'te tesislerden ayrılıp havaalanına gidecek olan kafile coşkulu bir şekilde uğurlanacak
Takım otobüsünün tesislerden çıkışını 14.50'den itibaren DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız, bilgilerinize sunarız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı