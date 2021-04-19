CANLI YAYIN DUYURUSU: Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını Sivas deplasmanına uğurluyor

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını Sivas deplasmanına uğurluyor (1)Çok sayıda taraftar zorlu Sivasspor maçı öncesinde takım otobüsünün tesislerden çıkmasını bekliyorÜmraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin dışında toplanan yüzlerce taraftar bayraklar açarak ve tezahüratlarla takımlarına destek oluyor.

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını Sivas deplasmanına uğurluyor (1)

Çok sayıda taraftar zorlu Sivasspor maçı öncesinde takım otobüsünün tesislerden çıkmasını bekliyor

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin dışında toplanan yüzlerce taraftar bayraklar açarak ve tezahüratlarla takımlarına destek oluyor. Yarınki Sivaspor maçı için 15.00'te tesislerden ayrılıp havaalanına gidecek olan kafile coşkulu bir şekilde uğurlanacak

Takım otobüsünün tesislerden çıkışını 14.50'den itibaren DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız, bilgilerinize sunarız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı