CANLI YAYIN DUYURUSU

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Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve futbolcu Inaki Pena, Barcelona maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve futbolcu Inaki Pena, Barcelona maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak Feed 1'den CANLI yayındayız.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor