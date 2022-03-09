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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Spor
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CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve futbolcu Inaki Pena, Barcelona maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve futbolcu Inaki Pena, Barcelona maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak Feed 1'den CANLI yayındayız.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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