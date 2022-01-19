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Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da

Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Haberler | Spor

Luis Campos, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (DHA) - Luis Campos, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

57 yaşındaki Portekizli sportif direktör, Marsilya'dan kalkan uçakla saat 17.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Galatasaray Kulübü'ndeki görevi henüz belli olmayan ve başkan Burak Elmas ile görüşmek için İstanbul'a gelen Campos, sarı kırmızılı takımın yarın oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasını da tribünden takip edecek.

Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Spor Haberleri

Burak Elmas, Galatasaray, İstanbul, Spor, Haber

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