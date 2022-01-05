CANLI YAYIN DUYURUSU

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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun düzenlediği basın toplantısını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun düzenlediği basın toplantısını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.
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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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