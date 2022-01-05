CANLI YAYIN DUYURUSU

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun düzenlediği basın toplantısını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun düzenlediği basın toplantısını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

 Son Dakika: Edin Visca resmen Trabzonspor'da! Taraftarları heyecanlandıran bir mesaj var

Son Dakika: Edin Visca resmen Trabzonspor'da! Taraftarları heyecanlandıran bir mesaj var

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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