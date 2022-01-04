CANLI YAYIN DUYURUSU

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in yanı sıra takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Hakan Özmert, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak Feed 1'den CANLI yayındayız

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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