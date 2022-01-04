CANLI YAYIN DUYURUSU

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Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in yanı sıra takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Hakan Özmert, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in yanı sıra takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Hakan Özmert, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak Feed 1'den CANLI yayındayız
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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