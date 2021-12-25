CANLI YAYIN DUYURUSU

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını DHA Feed2'den CANLI yayınlamaktayız.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını DHA Feed2'den CANLI yayınlamaktayız
Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.
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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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