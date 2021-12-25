CANLI YAYIN DUYURUSU

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını DHA Feed2'den CANLI yayınlamaktayız.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını DHA Feed2'den CANLI yayınlamaktayız


Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.

 Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman, idari ve mali yönden ibra edilmedi

Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman, idari ve mali yönden ibra edilmedi

 Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Beşiktaş'ın Önder Karaveli kararı

Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Beşiktaş'ın Önder Karaveli kararı

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