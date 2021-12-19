CANLI YAYIN DUYURUSU
Beşiktaş derbisinin ardından taraftarların stattan çıkışını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş derbisinin ardından taraftarların stattan çıkışını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız
????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK— Haberler (@Haberler) December 19, 2021
?19:00
??Bein Sports
??Fırat Aydınus
???Hakan Ceylan
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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