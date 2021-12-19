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CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş derbisinin ardından taraftarların stattan çıkışını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş derbisinin ardından taraftarların stattan çıkışını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız


Eski takımı Fenerbahçe'ye golleri sıralayan Josef'ten çarpıcı yorum: İyi futbolcuyum

Eski takımı Fenerbahçe'ye golleri sıralayan Josef'ten çarpıcı yorum: İyi futbolcuyum

 Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmiyor: Ali Koç istifa

Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmiyor: Ali Koç istifa

 Kadıköy'de nefes kesen derbi! Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı

Kadıköy'de nefes kesen derbi! Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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