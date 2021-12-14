Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi

Sporcuların sahaya gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sporcularla sohbeti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak'ın konuşması

Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem'in konuşması

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın konuşması

Sporcuların antrenmanı ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.