Son dakika haberi: Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz'un cenazesi helallik için Sancaktepe'deki baba evine getirildi (1)
Son dakika haberler: IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi bugün helallik alınmak üzere Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi bugün helallik alınmak üzere Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.