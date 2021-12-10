Son dakika haberi: Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz'un cenazesi helallik için Sancaktepe'deki baba evine getirildi (1) - Haberler
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Son dakika haberi: Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz'un cenazesi helallik için Sancaktepe'deki baba evine getirildi (1)

Son dakika haberi: Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz'un cenazesi helallik için Sancaktepe'deki baba evine getirildi (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi bugün helallik alınmak üzere Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi bugün helallik alınmak üzere Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.


Son dakika haberi: Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz'un cenazesi helallik için Sancaktepe'deki baba evine getirildi (1)

Son dakika haberi: Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz'un cenazesi helallik için Sancaktepe'deki baba evine getirildi (1)

Son dakika haberi: Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz'un cenazesi helallik için Sancaktepe'deki baba evine getirildi (1)

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