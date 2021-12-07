Bakan Yanık: "(GS-FB Kadın Futbol Takımları dostluk maçı) Bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasındaki kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak olan dostluk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021 AA / Tayyib Hoşbaş - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet