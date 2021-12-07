Bakan Yanık: "(GS-FB Kadın Futbol Takımları dostluk maçı) Bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz" - Haberler
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Bakan Yanık: "(GS-FB Kadın Futbol Takımları dostluk maçı) Bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz"

AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasındaki kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak olan dostluk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasındaki kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak olan dostluk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık: (GS-FB Kadın Futbol Takımları dostluk maçı) Bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz

Bakan Yanık: (GS-FB Kadın Futbol Takımları dostluk maçı) Bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz

Bakan Yanık: (GS-FB Kadın Futbol Takımları dostluk maçı) Bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz

Bakan Yanık: (GS-FB Kadın Futbol Takımları dostluk maçı) Bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz

AA / Tayyib Hoşbaş - Son Dakika Haberleri

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