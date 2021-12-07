CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray'ın yöneticisi Rezan Epözdemir ve Fenerbahçe'nin yöneticisi Erol Bilecik, Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyor. DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?