CANLI YAYIN DUYURUSU

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Galatasaray'ın yöneticisi Rezan Epözdemir ve Fenerbahçe'nin yöneticisi Erol Bilecik, Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
Galatasaray'ın yöneticisi Rezan Epözdemir ve Fenerbahçe'nin yöneticisi Erol Bilecik, Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyor. DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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