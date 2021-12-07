CANLI YAYIN DUYURUSU - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray'ın yöneticisi Rezan Epözdemir ve Fenerbahçe'nin yöneticisi Erol Bilecik, Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray'ın yöneticisi Rezan Epözdemir ve Fenerbahçe'nin yöneticisi Erol Bilecik, Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyor. DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.


Son Dakika: Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı

Son Dakika: Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı

 Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi

Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi

 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title