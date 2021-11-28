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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiği hastaneden DHA Feed 2'den CANLI yayındayız.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiği hastaneden Dha Feed 2'den CANLI yayındayız.


Hasta yatağında bile Galatasaray'ı sormuş! Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'le son konuşmasını anlattı

Hasta yatağında bile Galatasaray'ı sormuş! Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'le son konuşmasını anlattı

 Galatasaraylılar onu hiç unutmayacak! İşte Mustafa Cengiz'in başarılarla dolu başkanlık dönemi

Galatasaraylılar onu hiç unutmayacak! İşte Mustafa Cengiz'in başarılarla dolu başkanlık dönemi

 Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatının ardından siyaset, spor ve iş dünyasından peş peşe paylaşımlar

Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatının ardından siyaset, spor ve iş dünyasından peş peşe paylaşımlar

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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