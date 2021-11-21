CANLI YAYIN DUYURUSU

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamaları DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamaları Dha Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe 'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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