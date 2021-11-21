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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamaları DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamaları Dha Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız


Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir derbi! 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir derbi! 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

 Sarı kart görünce sinirden çılgına döndü! Fatih Terim'den derbinin hakemine olay sözler

Sarı kart görünce sinirden çılgına döndü! Fatih Terim'den derbinin hakemine olay sözler

 Dev derbiye Halil Umut Meler damgası! Kartı bir an olsun elinden düşmedi

Dev derbiye Halil Umut Meler damgası! Kartı bir an olsun elinden düşmedi

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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