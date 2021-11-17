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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
CANLI YAYIN DUYURUSU

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Karadağ maçının ardından basın toplantısındaki açıklamalarını DHA Feed 1'den CANLI yayınlamaktayız.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Karadağ maçının ardından basın toplantısındaki açıklamalarını Dha Feed 1'den CANLI yayınlamaktayız


A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde...

 A Milli Takım'a hayat vermeye devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'yi sevince boğdu

A Milli Takım'a hayat vermeye devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'yi sevince boğdu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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