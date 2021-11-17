CANLI YAYIN DUYURUSU

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Karadağ maçının ardından basın toplantısındaki açıklamalarını DHA Feed 1'den CANLI yayınlamaktayız.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Karadağ maçının ardından basın toplantısındaki açıklamalarını Dha Feed 1'den CANLI yayınlamaktayız
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde...
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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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