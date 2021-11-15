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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
CANLI YAYIN DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı'ndaki tesis açılışına katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı'ndaki tesis açılışına katılıyor. Töreni DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.


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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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