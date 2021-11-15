CANLI YAYIN DUYURUSU

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı'ndaki tesis açılışına katılıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı'ndaki tesis açılışına katılıyor. Töreni DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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