CANLI YAYIN DUYURUSU

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Cebelitarık maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısını DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Cebelitarık maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısını Dha Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu 9. maçında #Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.— Haberler (@Haberler) November 13, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.
İstanbul'da mucize gerçekleşti! Grupta 2. sıraya yükseldik
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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