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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
CANLI YAYIN DUYURUSU

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Cebelitarık maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısını DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Cebelitarık maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısını Dha Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.


2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

 İstanbul'da mucize gerçekleşti! Grupta 2. sıraya yükseldik

İstanbul'da mucize gerçekleşti! Grupta 2. sıraya yükseldik

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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