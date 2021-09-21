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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
CANLI YAYIN DUYURUSU

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın maç sonu açıklamalarını DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın maç sonu açıklamalarını Dha FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz

Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz

 Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi

Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi

 Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı

Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı
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