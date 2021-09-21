CANLI YAYIN DUYURUSU

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Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın maç sonu açıklamalarını DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız.
BEŞİKTAŞ (DHA) - Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın maç sonu açıklamalarını Dha FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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