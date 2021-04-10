UKRAYNA DEVLET BAŞKANI HUBER KÖŞKÜ'NDE
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UKRAYNA DEVLET BAŞKANI HUBER KÖŞKÜ'NDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek. Erdoğan ve Zelenskiy'nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI HUBER KÖŞKÜ'NDE
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI HUBER KÖŞKÜ'NDE
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI HUBER KÖŞKÜ'NDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 20:15:31. #1.15#
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