CANLI YAYIN DUYURUSU

Türkiye Ümit Milli Takımı'nın Kasmpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenmanını ve sporcular Berke Özer, Melih İbrahimoğlu, Doğucan Haspolat ile teknik direktör Tolunay Kafkas'ın açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.