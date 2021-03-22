CANLI YAYIN DUYURUSU
22.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:05
Türkiye Ümit Milli Takımı'nın Kasmpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenmanını ve sporcular Berke Özer, Melih İbrahimoğlu, Doğucan Haspolat ile teknik direktör Tolunay Kafkas'ın açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Türkiye Ümit Milli Takımı'nın Kasmpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenmanını ve sporcular Berke Özer, Melih İbrahimoğlu, Doğucan Haspolat ile teknik direktör Tolunay Kafkas'ın açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı