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CANLI YAYIN DUYURUSU

19.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:40
CANLI YAYIN DUYURUSU

Yeni Adana Stadı'nın açılış töreni; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşiyor.

Yeni Adana Stadı'nın açılış töreni; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşiyor. DHA olarak CANLI yayındayız.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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