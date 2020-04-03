CANLI YAYIN DUYURUSU
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof.Dr. Feriha Öz için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde saat 12.00'da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
03.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:56
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof.Dr. Feriha Öz için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde saat 12.00'da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Canlı yayındayız
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Kaynak: DHA