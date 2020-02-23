CANLI YAYIN DUYURUSU

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'daki Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakalarına yönelik Türkiye'nin alacağı tedbirler ve Van'ı etkileyen İran merkezli depremdeki son duruma ilişkin Kartal Devlet Hastanesi'nde açıklama yapıyor.
23.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'daki Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakalarına yönelik Türkiye'nin alacağı tedbirler ve Van'ı etkileyen İran merkezli depremdeki son duruma ilişkin Kartal Devlet Hastanesi'nde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
Kaynak: DHA