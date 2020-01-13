CANLI YAYIN DUYURUSU
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanlarının basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
13.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:20
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanlarının basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: DHA
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