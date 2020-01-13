CANLI YAYIN DUYURUSU

13.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:20

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanlarının basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız

Kaynak: DHA