CANLI YAYIN DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanlarının basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

13.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:20
CANLI YAYIN DUYURUSU

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı , Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanlarının basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler