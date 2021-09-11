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//// CANLI YAYIN BİLGİSİ /// Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi'nde inceleme yapması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi'nde inceleme yapması bekleniyor. Canlı yayındayız
İstanbul DHA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize 10 yıl önce sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz."