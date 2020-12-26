CANLI | Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2
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CANLI | Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

26.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:21
CANLI | Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

Süper Lig 15. haftasının en önemli maçlarından Trabzonspor ile Galatasaray maçı başladı. Abdullah Avcı'nın yönetimiyle çıkış yapan Bordo-Mavili takım, Galatasaray'ı yenerek yükselmeye devam etmeyi amaçlıyor. Galatasaray da mağlubiyet olmadan zirve yoluna devam etme peşinde. İşte Trabzonspor - Galatasaray güncel skor durumu!

TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI SKORU

Trabzonspor ve Galatasaray maçının canlı skorunu sitemizden takip edebilirsiniz. Maç şu an:

Galatasaray: 2 Trabzonspor :0

skoruyla devam ediyor. Galatasaray'de 1. skoru getiren gol 44. dakikada Arda Turan tarafından atıldı. 2. gol ise 55. dakikada Oğulcan Çağlayan tarafından atıldı.

TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI SKORUNU BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!

TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Arda, Oğulcan

Galatasaray'da Falcao yedek kulübesinde yer alıyor

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 20:29:03. #1.15#
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