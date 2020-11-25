Canlı tırnaklı hayvanların ithalatında bakanlık yetkisi uzatıldı
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Canlı tırnaklı hayvanların ithalatında bakanlık yetkisi uzatıldı

25.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:11
Canlı tırnaklı hayvanların ithalatında bakanlık yetkisi uzatıldı

Belirli canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine, "yalnızca bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine" ilişkin hükmün yürürlük tarihi 2 yıl uzatıldı.

Belirli canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine, "yalnızca bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine" ilişkin hükmün yürürlük tarihi 2 yıl uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin, "canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine" ilişkin hükmünün yürürlük tarihi 2 yıl daha uzatılarak 7 yıla çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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