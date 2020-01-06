Canlı: Tahran'da yüz binler Kasım Süleymani'nin cenaze töreni için toplandı
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Canlı: Tahran'da yüz binler Kasım Süleymani'nin cenaze töreni için toplandı

Tahran'da yüz binler Kasım Süleymani'nin cenaze töreni için toplandı

06.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:13
Canlı: Tahran'da yüz binler Kasım Süleymani'nin cenaze töreni için toplandı

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız bir hava aracıyla düzenlenen bombalı saldırıda ölen 'ın en üst düzey askeri yetkililerinden için başkent 'da yüz binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenleniyor.



Cenaze törenine İran'ın dini lideri Ali Hamaney de katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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