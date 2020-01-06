Canlı: Tahran'da yüz binler Kasım Süleymani'nin cenaze töreni için toplandı

06.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:13

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız bir hava aracıyla düzenlenen bombalı saldırıda ölen İran'ın en üst düzey askeri yetkililerinden Kasım Süleymani için başkent Tahran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenleniyor.







Cenaze törenine İran'ın dini lideri Ali Hamaney de katıldı. Euronews.com'da Görüntüle