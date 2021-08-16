Canlı performansla sanal ortamda 3 boyutlu tuvale resim çizdi

ÇANAKKALE'de 58'incisi düzenlenen Uluslararası Troai Festivali'nde, Yeşim Ersoy tarafından sahnede canlı performans ile sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle 3 boyutlu tuvale resim çizildi.

ÇANAKKALE'de 58'incisi düzenlenen Uluslararası Troai Festivali'nde, Yeşim Ersoy tarafından sahnede canlı performans ile sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle 3 boyutlu tuvale resim çizildi. Mitolojik Aeneas Destanı, bir yandan sesli bir şekilde anlatılırken, performans sanatçısı Yeşim Ersoy tarafından VR teknolojisi ile sanal ortamda da betimlendi.

Çanakkale Belediyesi'nce bu yıl 9-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 58'inci Uluslararası Troai Festivali, çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Festival etkinlikleri kapsamında yapılan ve sanat ile teknolojiyi birleştirerek, yeni bir sanal gerçeklik ortamı sunan 3 boyutlu tuvale Troialı kahraman Aeneas'ın efsanesi çizildi. Aeneas Destanı bir yandan sesli bir şekilde anlatılırken, bir yandan da performans sanatçısı Yeşim Ersoy tarafından VR teknolojisi ile sanal ortamda betimlendi. Projenin koordinatörü ve aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Zafer Karadayı ise, bu performansın, canlı bir sahne performansı olarak Türkiye'de ilk defa bir Türk sanatçı tarafından sergilendiğini belirtti. Karadayı ayrıca, yeni tekliflerin geldiğini ve çalışmalara devam edeceklerini de ekledi.

'DÜNYADA YAPAN ÇOK FAZLA İNSAN YOK'Asıl mesleği dijital oyun tasarımcılığı olan Yeşim Ersoy, resim çizmeyi çok sevdiğini ve sanal gerçeklik ortamıyla, çalıştığı teknoloji şirketinde tanıştığını belirterek, "Bu performansı geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte canlı sahne performansı olarak gerçekleştirdim. Sanal gerçeklik teknolojisiyle çizim yapmak çok değişik bir deneyim. Gerçekleştirdiğim performansa da birkaç aydır çalışıyorum. Bu performansları profesyonel olarak dünyada da çok fazla yapan insan yok. O nedenle böyle bir performansı sahnede ilk yapan Türk olmak gurur verici" diye konuştu.

Proje Koordinatörü Zafer Karadayı, 7 yıldır sanal gerçeklik ortamı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Güzel bir ekibimiz var. Ekibimizde yetenekli arkadaşlarımız olduğunu bildiğimiz için bu konu üzerine çalışmalarını istedik. Çanakkale Belediyesi'nin festival etkinliği yapacağını duyunca belediyeye projemizi sunduk. Bugüne kadar Türkiye'de bir Türk sanatçının sahneden canlı performansı olmamıştı. Teklifimiz onların da çok ilgisini çekti. Çoğu insan için çok heyecan verici ve ilginç bir deneyim oldu. Belediye bu önerimizi kabul edince, Aeneas Destanı üzerinde bir konsept çalışması yaptık. Bu konsept çalışmayı da Yeşim arkadaşımız sahnede canlı performans ile sergiledi. Bu vesile ile Çanakkale Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Biz, biraz deneysel baktık olaya ama çok güzel tepkiler gelince farklı konseptlerde farklı hikaye anlatımlarını verebilir miyiz, diye çalışmaya karar verdik. Bu arada yeni teklifler de gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nedim Bayhan