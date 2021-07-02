Canlı müzik eşliğinde karne aldılar

ŞIRNAK'ta ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, karnelerini canlı müzik eşliğinde aldı.

ŞIRNAK'ta ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, karnelerini canlı müzik eşliğinde aldı.

Silopi ilçesindeki Sevgi İlkokulu'nda, öğrenciler için müzik eşliğinde karne dağıtım etkinliği düzenlendi. Pandemi nedeniyle birinci dönem karnelerini almayan öğrenciler, ikinci dönem karnelerini sınıflarında canlı müzik eşliğinde almanın sevincini yaşadı. Mahalli sanatçı Mehmet Kösen, görme engelli Şehmuz Ay ile birlikte çeşitli çocuk şarkılarını seslendirdi. Etkinliğin ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.Eğitim öğretim yılının tamamlanması nedeniyle, öğrencileri eğlendirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Kösen, "Çocukları çok seviyoruz. Bizim de bir katkımız olsun istedik. Bu nedenle müzikle sınıfa girip sürpriz yaptık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Selim Yalçın