Canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza

Iğdır'da canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza kesildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Iğdır'da canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza kesildi.

Iğdır Tuzluca ilçesinde kaçak keklik avcılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ile Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı mühre kullanarak keklik avladığını tespit eden ekipler, kaçak avcıların peşine düştü. Canlı mühre kullanarak keklik avlayan 3 kişi kısa sürede yakalandı. Kaçak avcılara, 2 bin 67 TL idari, 6 bin TL de tazminat olmak üzere toplam 8 bin 67 TL ceza verildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk Lirası, Hisarcık, Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title