Canlı maç izle! Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı canlı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı canlı izle!

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Canlı maç izle! Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı canlı izle!

Fenerbahçe, bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Son 6 maçından sadece 1 galibiyet alan Kanarya, Süper Lig'in 15. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Futbolseverler, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını izlemek için link arıyor. Canlı maç izle! Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı canlı izle!

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet kazanan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor.Karşılaşma 19:00'da başladı.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe : Berke, Ferdi, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai (Osayi), Gustavo, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, Serdar (Berisha)

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

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