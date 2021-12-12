Fransa Ligue 1 de heyecan devam ediyor. Strasbourg ile Marsilya kritik maçta kozlarını paylaşıyor. 19:00 da başlayan karşılaşma kıran kırana devam ediyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, internette canlı yayın linki araştırıyor. Canlı maç izle! Strasbourg-Marsilya maçı canlı izle!

STRABOURG - MARSİLYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

STRABOURG - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Strasbourg - Marsilya maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet