Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler,maçı izlemek için canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Sivasspor - Galatasaray maçı canlı izle!

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SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Kerem, Gradel, Henrique, Yatabare

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Marcao (Luyindama), Nelsson, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

Sivasspor ile Galatasaray Lig'de bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Bu maçlarda 19 kez sarı kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı beyazlılar 3 puan aldı. 6 maç ise berabere sonlandı.

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