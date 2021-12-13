Canlı maç izle! Sivasspor - Galatasaray maçı canlı izle!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nden lider çıkan Galatasaray, Süper Lig'de de çıkışa geçmek için Sivassapor'u mağlup etmek istiyor.
Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler,maçı izlemek için canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Sivasspor - Galatasaray maçı canlı izle!
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Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak.
Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Kerem, Gradel, Henrique, Yatabare
Galatasaray : Muslera, Yedlin, Marcao (Luyindama), Nelsson, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne
Sivasspor ile Galatasaray Lig'de bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Bu maçlarda 19 kez sarı kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı beyazlılar 3 puan aldı. 6 maç ise berabere sonlandı.
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