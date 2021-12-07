Canlı maç izle! Real Madrid - İnter maçı canlı izle!

UEFA Şampiyonlar Lig'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid, İnter ile kozlarını paylaşıyor. Canlı maç izle! Real Madrid - İntermaçı canlı izle!

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Real Madrid - İnter maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 21:00'da oynanacak.

Real Madrid - İnter maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 21:00'daExxen'de canlı yayınlanacak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?