Canlı maç izle! Portimonense-Porto maçı izle!

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PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu? — Haberler (@Haberler) December 2, 2021

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