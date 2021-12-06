PTT 1. Lig'in 15. haftasında Mke Ankaragücü evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak. Her iki takımda sahadan 3 puan ile ayrılıp yoluna devam etmek istiyor.Karşılaşma 20:00'da başladı. Maçı izlemek isteyen sporseverler canlı maç linki arıyor. Canlı maç izle! MKE Ankaragücü - Balıkesirspor maçı canlı izle!

MKE ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPORMAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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