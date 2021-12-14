İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City, sahasındaLeeds United'i ağırlayacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Canlı maç izle! Manchester City - Leeds United maçı canlı izle!

MANCHESTER CİTY - LEEDS UNİTED MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

MANCHESTER CİTY - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City - Leeds United maçı 14 Aralık Salı günü saat 23:00'da oynanacak.

MANCHESTER CİTY - LEEDS UNİTEDMAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Leeds United maçı 14 Aralık Salı günü saat 23:00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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